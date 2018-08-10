قالت المتحدثة باسم وزراة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، إن بلادها تدعم وحدة أراضي صربيا، ومصرة على موقفها بعدم الاعتراف بكوسوفو، وجاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك لزاخاروفا، مع وزير الخارجية الصربي إيفيتسا داتشيتش، بعد لقاء جمعهما في العاصمة بلجراد.

وأضافت زاخاروفا أن بلادها تحترم القرارات التي تصب في مصلحة الشعب الصربي، وأفادت أن السياسات الخارجية لروسيا تعجب البعض ولا تعجب البعض الآخر، وشددت على أن "روسيا لديها سياسة خارجية ثابتة، وهي مصرة على عدم الاعتراف باستقلال كوسوفو"، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول"التركية.

واعتبرت المسؤولة الروسية أن الاتفاقات الدولية "لم تعد لها قيمة، وأصبحت بمثابة قطعة ورق"، وأضافت أن موضوع كوسوفو مسألة دولية أكثر منه مسألة تتعلق بصربيا، فيما أعرب داتشيتش عن شكره لروسيا لدعمها الشعب الصربي.

كما عبر عن رغبة بلاده في زيادة تدعيم العلاقات مع روسيا، شريكها الاستراتيجي، وقال داتشيتش، إن صربيا ستستمر في العمل من أجل عدم الاعتراف باستقلال كوسوفو.

جدير بالذكر، ان كوسوفو، أعلنت استقلالها عن صربيا عام 2008، لكن بلغراد ما زالت تعتبرها جزءا من أراضيها، وتدعم أقلية صربية في كوسوفو، في حين اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية أخرى باستقلال كوسوفو، ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى إجراء محادثات بين البلدين اللذين تحاربا في تسعينيات القرن الماضي، وتم التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين صربيا وكوسوفو عام 2013، لكن لا تزال توجد حالة من عدم الثقة وتبادل مستمر للاتهامات والتهديدات بين الطرفين.