تسببت الفيضانات في الهند بمصرع ما لا يقل عن 27 شخصا في ولاية كيرالا الجنوبية كما قال مسؤولون الجمعة ما دفع الولايات المتحدة إلى توجيه تحذير لرعاياها بالبقاء بعيدا من هذه المنطقة السياحية.

وهذه المنطقة الساحلية المشهورة بشواطئها المزروعة بأشجار النخيل تتعرض سنويا لأمطار موسمية لكن الأمطار كانت غزيرة جدا هذا العام.

ولقي أكثر من 700 شخص مصرعهم في كافة أنحاء البلاد بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية. وقضى العام الماضي 1200 شخص.

في كيرالا تمت الإستعانة بالجيش في عمليات الإغاثة بعد هطول أمطار ليومين أرغمت السلطات على فتح بوابات التحكم ل24 خزانا لاخراج فائض المياه.

وتشرد 20 ألف شخص وأقيم 260 مخيم إيواء. وعلق 57 سائحا بينهم 24 أجنبيا في تلال مونار.

وفتحت بوابات أحد الخزانات الخمسة الكبرى في منطقة ايدوكي الجبلية لأول مرة منذ 26 سنة.

وكتب مسؤول كبير في كيرالا على تويتر "تم فتح 24 خزانا حتى الآن وهذا أمر غير مسبوق ويدل على خطورة الوضع".

وأضاف "على المقيمين عند المنحدرات تحت هذه السدود أن يتوخوا الحذر".

ونظرا إلى هذه الأوضاع نصحت السفارة الأميركية الخميس رعاياها بتجنب المناطق المنكوبة وبالاطلاع على الأعلام المحلي لمعرفة آخر تطورات الأحوال الجوية.

وزار أكثر من مليون سائح أجنبي كيرالا العام الماضي وفقا لأرقام رسمية.

وفرضت حكومة كيرالا التي تعد 33 مليون نسمة، حظرا على انتقال الشاحنات وسيارات السياح في ايدوكي.

والأمطار الموسمية التي تستمر من يونيو إلى سبتمبر أدت الى مصرع أكثر من سبعين شخصا في هذه الولاية هذه السنة وأتلفت محاصيل قدرت بملايين الدولارات.