طالبت منظمة العفو الدولية قادة جنوب السودان، بتقديم جميع الأشخاص المتورطين في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان للمحاكمة الفورية، وعدم إصدار عفو عنهم.

وقالت المنظمة في بيان لها اليوم الجمعة، "إن العفو عن الفظائع لا يتعارض فقط مع التزامات جنوب السودان الدولية، ولكن التجربة أثبتت كذلك أنه لن يقود إلى بناء سلام دائم في البلاد"، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول"التركية.

وشددت المنظمة أن "أي محاولة لتقديم ضمانات للمعارضين، ينبغي أن توضح بأن العفو لا يشمل الجرائم الخطيرة التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة منذ بداية الحرب عام 2013".

وأضافت "يتطلب القانون الدولي محاكمة المسؤولين عن الجرائم الخطيرة، مثل الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، لضمان حقوق الضحايا، وسبل الإنصاف الفعالة، إلى جانب مكافحة الإفلات من العقاب"، وأوضح البيان أن غياب المساءلة عن تلك الجرائم والانتهاكات هو السبب الرئيسي للأزمة التي يشهدها جنوب السودان في الوقت الراهن.

وأصدر سلفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان أمس الخميس، أمرا رئاسيا بالعفو عن زعيم المتمردين ريك مشار وبقية أعضاء المجموعات المسلحة التي حملت السلاح ضد الحكومة منذ عام 2013، جاء ذلك بعد أيام من توقيع سلفاكير ومشار اتفاق تقاسم السلطة بالعاصمة السودانية الخرطوم الأحد المنصرم. ووقع فرقاء جنوب السودان الأحد بالعاصمة السودانية الخرطوم الاتفاق النهائي لاقتسام السلطة والترتيبات الأمنية، وانفصل جنوب السودان عن السودان عبر استفتاء شعبي عام 2011، وشهد منذ 2013 حربا أهلية بين القوات الحكومية والمعارضة.