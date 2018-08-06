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مصدر: عودة المياه لـ13 منطقة بفيصل والهرم 12 صباحا

مصدر: عودة المياه لـ13 منطقة بفيصل والهرم 12 صباحا

"المستشفيات الجامعية": الطاقة الاستعابية تحكم استقبال الحالات الحرجة

"المستشفيات الجامعية": الطاقة الاستعابية تحكم استقبال الحالات الحرجة

مميش يروي قصة شائعة "الثعبان الكبير" خلال حفر القناة الجديدة

مميش يروي قصة شائعة "الثعبان الكبير" خلال حفر القناة الجديدة

الخميس.. ورشة "خط عربي" بمركز طلعت حرب الثقافي

الخميس.. ورشة "خط عربي" بمركز طلعت حرب الثقافي

سفينة تعود للنرويج بعد 100 عام من انطلاقها

سفينة تعود للنرويج بعد 100 عام من انطلاقها

الفنانة سماء إبراهيم تجهز لعرض "العذراء والموت"

الفنانة سماء إبراهيم تجهز لعرض "العذراء والموت"

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بعد اعتزاله اللعب الدولي.. مسيرة تاريخية لـ «الحضري» مع الفراعنة

بعد اعتزاله اللعب الدولي.. مسيرة تاريخية لـ «الحضري» مع الفراعنة

توقعات "الأرصاد" لطقس الثلاثاء: حار والعظمى بالقاهرة 36 درجة

توقعات "الأرصاد" لطقس الثلاثاء: حار والعظمى بالقاهرة 36 درجة

بالفيديو| التفاصيل الكاملة لـ"حادث الدقي": كلمة السر "بائع الورد"

بالفيديو| التفاصيل الكاملة لـ"حادث الدقي": كلمة السر "بائع الورد"

بالصور| آخرهم الخديوي إسماعيل.. رموز مصرية شوهتها التماثيل

بالصور| آخرهم الخديوي إسماعيل.. رموز مصرية شوهتها التماثيل

بالصور| محمود فارس.. فنان شاب ترك التمثيل ليشارك في حفر قناة السويس الجديدة

بالصور| محمود فارس.. فنان شاب ترك التمثيل ليشارك في حفر قناة السويس الجديدة

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