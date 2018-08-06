كشفت مصادر دبلوماسية عربية، لـ«الوطن»، عن اهتمام جامعة الدول العربية حالياً بتعزيز التعاون مع دولة جنوب السودان، تفعيلاً للطلب المقدم منها لزيادة الانفتاح على المنظمة التى تضم فى عضويتها دول الجوار الجغرافى والثقافى للدولة الوليدة. وأوضحت المصادر أن موضوع انضمام جنوب السودان لم يتحدد بعد فى صورة عضوية كاملة، ولكن إيجاد صيغة للتعاون والتقارب ومزيد من الانفتاح بين الجانبين.

ورحبت جامعة الدول العربية، اليوم، بالاتفاق النهائى الذى وُقع فى الخرطوم لتقاسم السلطة فى جمهورية جنوب السودان ولإنهاء الحرب الأهلية الدائرة فى البلاد.

وأثنى أحمد أبوالغيط، الأمين العام للجامعة، على هذه الخطوة المهمة والإرادة السياسية التى أبدتها الأطراف المتصارعة من أجل تجاوز كل النقاط الخلافية التى كانت تحول دون تحقيق السلام الشامل وإعادة الأمن والاستقرار وإتمام المصالحة الوطنية فى جنوب السودان.