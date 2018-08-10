تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، مقطع فيديو وثق لحظة قيادة الوليد بن طلال دراجته الهوائية برفقة عدد من مساعديه ومرافقيه في أحد شوارع حي ظهرة لبن بمدينة الرياض، وأظهر مقطع الفيديو توقف الأمير الوليد بمحل للخضراوات والفواكه أثناء عبوره هناك، واشترى الليمون، وفور خروجه التف حوله مجموعة من الشباب لالتقاط صور تذكارية، وفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

يذكر أن "بن طلال" اعتاد ممارسة رياضة ركوب الدراجة الهوائية، إذ سبق أن نشر صورًا مماثلة في العديد من الشوارع بالعاصمة الرياض.