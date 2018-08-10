استشهد المسعف الفلسطيني المتطوع عبدالله القططي، وأصيب 84 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء "الجمعة العشرين" من فعاليات "مسيرات العودة ورفع الحصار" على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة في بيان صحفي، إصابة 84 مواطنًا بجراح مختلفة برصاص الاحتلال على الحدود الشرقية للقطاع بينهم إصابة وصفت بالخطيرة في الرأس شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وتوجه آلاف الشباب الفلسطيني للشريط الحدودي بعد صلاة العصر للمشاركة في المسيرة السلمية التي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، في مخيمات العودة الخمسة على طول الحدود الشرقية للقطاع.

وأشعل المتظاهرون الإطارات المطاطية قرب السياج الفاصل، فيما أطلق جنود الاحتلال والقناصة النار تجاه المتظاهرين السلميين وقنابل الغاز المسيلة للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين، أحدهم وصفت جراحه بالخطيرة جراء إصابته بعيار ناري متفجر في الرأس شرق خان يونس، حسب وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن 30 مواطنا أصيبوا، أحدهم بجراح خطيرة شرق خان يونس.