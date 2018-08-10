قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، إن هناك اتصالات جرت بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري من جهة، واللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة من جهة أخرى، أسفرت عن زيادة عدد المشجعين الحضور في مباريات الأهلي والزمالك بالبطولة العربية إلى 10 آلاف مشجع.

وأوضح حسين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" مع الإعلامية ياسمين سعيد على قناة "إم بي سي مصر"، مساء اليوم، أن الأمن لم يتخذ قرارا حتى الآن بشأن حضور الجماهير في مباريات الدوري، وهناك توصيات أُرسلت إلى الأمن، ولا تزال قيد الدراسة.