تمكنت إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن أسيوط، بالتنسيق والأجهزة التنفيذية بالمحافظة من ضبط 306 محاضر إشغالات، وذلك من خلال حملة شنتها القوات، أمس، بمختلف أرجاء مدينة أسيوط، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، بتكثيف حملات المرافق وإزالة الإشغالات قبل عيد الأضحى المبارك.

وأوضح العقيد حسام حسن، رئيس قسم شرطة المرافق، أن حملات اليوم الواحد التي يشنها القسم بالتنسيق مع الأحياء وإدارة المرور تمكنت خلال 3 أيام من تحرير 206 محاضر إشغال وإزالة إدارية، كما جرى رفع 38 حاجز حديدي وأسمنتي من أمام العقارات والمحال التجارية.

واستهدفت الحملة شوارع امتداد يسرى راغب، المجذوب، حي السادات، المحطة، الإنسانية، 23 يوليو، 26 يوليو، قلته، نزله عبداللاه، الأزهر، مدخل الوليدية، الخزان، فريال، الهلالي، النميس، الجمهورية، الجلاء، شارع الثورة، منطقة كدواني والنميس وتفرعاته، وشارع المحافظة وتفرعاته، وشارع الرشيدي، والمساحة، وتقسيم إلياس بلاش، وتقسيم البترول.

وأشار أيمن محروس رئيس حي شرق مدينة أسيوط إلى أنه جرى تحرير 38 محضر إشغال طريق و9 محاضر محلات عامة و3 محاضر نظافة عامة طبقا لقانون رقم 106 لسنة 2012 و6 محاضر إدارة منشأة بدون ترخيص و13 محضر بناء بدون ترخيص و49 إزالة إدارية تند قماش وخشب وصاج وعربات خشب يد وكارو وموازين كهرباء وكفة وترابيزات وكراسي وحوامل حديد و50 محضر متنوع وإزالة 38 حواجز حديدية وأسمنتية، مؤكدا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات والحواجز من الشوارع ومراجعتها دوريًا ضمانا لعدم عودتها مرة أخرى.