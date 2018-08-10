قالت أمال عبد الظاهر، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إنه جرى الانتهاء من الاستعدادات النهائية لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2107.

وأضافت عبد الظاهر أنه جرى تجهيز عدد 13 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة بواقع لجنتين بكل إدارة، من الإدارات التالية: "برج العرب والعجمي ووسط وشرق والمنتزه"، ولجنة واحدة بإدارة العامرية ومثلها بإدارة غرب وواحدة بإدارة الجمرك، كما جرى تشكيل اللجنة الثلاثية لمتابعة أعمال الامتحانات وكذلك غرفة العمليات.

وأكدت في بيان، اليوم، أنه جرى تجهيز الاستراحات بالمحافظة وعددها 16 استراحة بواقع استراحتين بكل إدارة تعليمية من الإدارات الثماني إحداهما للرجال والأخرى للسيدات، وتم تزويدها بكافة سبل الإعاشة، وتوفير سبل الراحة، كما جرى تجهيز استراحة أخرى احتياطية للجان تقدير الدرجات، مؤكدة أنه جرى التنسيق مع المحافظة والأمن العام وكافة المؤسسات والمديريات المعاونة كما تم التشديد علي جميع الإدارات التعليمية برفع درجة الاستعداد القصوى للاستعداد للامتحانات وتوفير كل سبل الراحة لأبنائنا الطلاب.