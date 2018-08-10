قالت الدكتورة نعايم سعد زغلول، رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن أكثر الشائعات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي استهدفت قطاع التموين ومشروع تكافل وكرامة بعدما حقق نجاحًا كبيرا للغاية.

وأضافت رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في حديثها ببرنامج "مصر في أسبوع"، المذاع عبر فضائية "TEN"، أن العمل داخل المركز بدأ في أكتوبر لعام 2014، مؤكدة: "اكتشفنا أن المصدر الرئيسي للشائعات مواقع التواصل الاجتماعي نظرًا لغياب الرقابة عنها".

وأكدت نعايم سعد زغلول، أن المركز يعمل على تحليل كل المعلومات المرتبطة بالشائعة، بالتعاون مع الجهات المختصة ومن ثم نصدر "تقرير توضيح الحقائق".

وشددت على أن انتشار الشائعة أسهل من نشر المعلومة الصحيحة، وكلما كان حجم الإنجاز المصري كبيرا كان حجم الشائعات أكبر.