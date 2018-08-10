قال الدكتور محمود عبدالمقصود، رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، رداً على ما نشرته «الوطن» أمس، تحت عنوان «الصيدليات تتحدى الصحة وتبيع أدوية مسرطنة»: «إن كاتب الموضوع سأل عن أحد الأدوية التى تم سحبها من الصيدليات ووجد أحدها فى إحدى الصيدليات، فكان واجباً عليه الإبلاغ عن هذه الصيدلية، أما التعميم فهو غير مقبول، ويبلبل الرأى العام».

وأضاف الرد: «ولا يمكن أن تتحدى الصيدليات وزارة الصحة بل نعمل معاً لصالح المريض المصرى، والصيدليات ملتزمة، والوزارة وشركات الأدوية سحبت معظم الأدوية، وفى حالة المخالفة تتم معاقبة الصيدلية المخالفة».

من جانبها، أكدت شركة «نوفارتس» أن صورة الدواء المنشورة فى الصفحة الأولى لـ«الوطن»، اليوم، ليس لها علاقة على الإطلاق بالأدوية التى حذرت وزارة الصحة منها، وطالبت بتحريزها، موضحة أنه لا يوجد لها أية أدوية ضمن المنشورين اللذين صدرا عن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة بشأن سحب الأدوية ذات المادة الفعالة «فالسارتان».

«الوطن»: استطلعنا رأى النقابة.. ونعتذر للشركة عن نشر صورة بـ«الخطأ»

وتؤكد «الوطن» من جهتها، للدكتور «عبدالمقصود»، أن المانشيت المشار إليه لم يحمل أى تعميم، بل ذكر أن عدداً كبيراً من الصيدليات يبيع الأدوية المسحوبة، وقامت كذلك باستطلاع رأى نقابة الصيادلة فيما نُشر، كما أنه ليس من دور الصحفى الإبلاغ عن الصيدلية المخالفة.

وبخصوص رد شركة «نوفارتس»، فإن «الوطن» تؤكد أن الصورة نُشرت بالخطأ، وتعتذر عن نشرها.