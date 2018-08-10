شهدت جزيرة الجفتون بالغردقة حملة لنظافة الشاطئ والأعمال بمشاركة عددا من طلاب كلية التربية بالغردقة وأعضاء حزب مستقبل وطن، وباحثي البيئة بالبحر الأحمر.

تأتي حملة "تنظيف جزيرة الجفتون" ضمن معسكر الخدمة العامة للنشاط الصيفي لطلاب تربية الغردقة، ورفع كميات كبيرة من المخلفات البلاستيكية والخشبية ومقذوفات البحر على الشاطئ ومن القاع، وتوزيع المشاركين على مجموعات غطت أنحاء الجزيرة، وتجميع المخلفات ونقلها إلى الشاطئ لدفنها بالمدفن البيئي بصحراء الغردقة، في إطار الاستعدادات لاستضافة مؤتمر التنوع البيولوجي والنهوض بها، والحفاظ على التنوع البيولوجي، بالتنسيق المستمر بين وزارة البيئة ومحافظة البحر الأحمر.