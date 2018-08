عقوبات أمريكية جديدة على الاقتصاد التركي، أعلن عنها الرئيس التركي دونالد ترامب، في تغريدة عبر موقع التدوينات القصير "تويتر"، أعلن من خلالها مضاعفة التعريفة الجمركية على الصلب والألومنيوم التركيان، مضيفًا أن الليرة التركية تنزلق سريعًا نحو الانخفاض مقابل الدولار القوي جدا.

I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly downward against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time!