تمكنت أجهزة الأمن بقنا، اليوم، من ضبط لصين بمساعدة أهالي مركز الوقف بعد طعنهم سائق بجرح نافذ بسلاح أبيض "مطواة" أثناء محاولتهم سرقة الـ"توك توك" الخاص بمنطقة الشيخ علي أمين بمركز الوقف.

تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا بلاغًا من مركز شرطة الوقف يفيد تمكن الأهالي من ضبط "حازم. أ"، من الغربية ومقيم بنجع موسى بقرية هو التابعة لمركز نجع حمادي، و"سامي. م"، مقيم بذات النجع حال محاولتهما سرقة "توك توك" يقوده "محمد. ع"، مصاب بجرح نافذ بالرقبة" ونقله لمستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين اصطحبوا المجني عليه من مركز الوقف لتوصيلهم إلى إحدى القرى المجاورة التابعة للمركز وحال سيرهم بطريق الشيخ أمين اعتدوا عليه بسلاح أبيض مطواة وإحداث إصابته لسرقة الـ"توك توك" قيادته، وتمكن المجني عليه بإستغاثة الأهالي وضبطهما، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.