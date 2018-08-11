مؤسسة محمد بن راشد تهدي 700 طفل يتيم ملابس العيد والمدارس

استضاف قصر ثقافة الأقصر احتفالية لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية لتوزيع ملابس عيد الأضحى وملابس وأدوات المدارس على الأطفال الأيتام بالمحافظة.

وحضر الاحتفال أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد العدوي مدير عام فرع ثقافة الأقصر، وعدد من رؤساء المؤسسات.

وقدم الحفل الإعلامي محمد أبو المجد، والإعلامي أشرف الهلالي رئيس مؤسسة ميدان الجنوب للتنمية والإعلام، وقدمت فرقة جبل الصمت لذوي الاحتياجات الخاصة عرضا فني لاقى إعجاب الجمهور.

وكرم وكيل وزارة التضامن ومدير عام فرع ثقافة الأقصر ومستشار مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم متطوعي مؤسسة ميدان الجنوب للتنمية والإعلام صابرين محمود، وبغدادي عبده، ودعاء مرتضى، وآدم حسن تقديرا لجهودهم ومشاركتهم في حملات المؤسسة الخيرية.

وقال الدكتور صلاح الجعفراوي مستشار المؤسسة، إن الاحتفالية تأتي في إطار مبادرة عام زايد الخير وتستهدف توزيع ملابس العيد وملابس المدارس والشنط المدرسية والأحذية على 700 طفل يتيم بمرحلة التعليم الابتدائي.

وأضاف أن عملية التوزيع تأتي ضمن المشاركة المجتمعية للمؤسسة ورفع المعاناة عن كاهل أسر الأطفال الأيتام بمحافظة الأقصر ضمن خطة المؤسسة التي تستهدف توزيع آلاف القطع من الملابس على الأيتام في الصعيد.