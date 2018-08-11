عاجل| تضارب الأنباء حول طائرة أقلعت دون إذن من مطار سيتال بأمريكا

تضاربت الأنباء حول مصير الطائرة الأمريكية التي أقلعت دون إذن من مطار سيتال الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث قالت BBC إن السلطات في مطار سياتل - تاكوما الدولي في الولايات المتحدة، أوقفت حركة الملاحة بعد أن أقلع موظف بشركة طيران بإحدى طائرات الركاب دون إذن مسبق.

وأوضحت السلطات أن موظف بشركة طيران أقلع بطائرة دون ركابها دون إذن مسبق.

وتحطمت الطائرة لاحقا إثر سقوطها في المياه ولم يعرف بعد هوية قائد الطائرة أو مصيره.

بينما قالت CNN في نبأ عاجل لها إن مقاتلتي F-15 تلاحقان طائرة أقلعت من مطار سياتل دون إذن ونقلت عن شرطة سياتل أن سارق الطائرة ميكانيكي عمره 29 عاما.