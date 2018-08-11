قال الرائد محمد الشربيني مشرف العام على غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إن حركة المرور تسير بشكل جيد على معظم المحاور، وتوجد فقط أحجام متوسطة على الطريق الدائري أعلى الزراعي والمتجه للسلام.

وأضاف الشربيني خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة "dmc" أن مناطق الأعمال مستمرة على طريق "بلبيس - القاهرة" لمدة عام لتوسعة الطريق، ومازالت أيضا الأعمال مستمرة على طريق القطامية من بوابة رسوم القاهرة بطول 6 كيلومترات في الاتجاهين لإعادة رصف المنطقة ومستمرة لمدة 6 أشهر.

وتابع الشربيني أن باقي الطرق الحالة المرورية عليها جيدة، موضحا أن الإدارة العامة للمرور تتواجد بكثافة في الأعياد والمناسبات للخدمات الميدانية، والحملات المرورية.