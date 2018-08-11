بدأ مارثون الدور الثاني للثانوية العامة بكفر الشيخ، اليوم السبت، حيث يؤدي 3 آلاف و717 طالبا وطالبة الامتحانات، منهم 3 آلاف و696 طالب دمج، و19 طالبا من الطلاب المتفوقين بمدرسة المتفوقيتن بكفر الشيخ، و3 حالات لجان خاصة في 11 لجنة بمدن المحافظة.

ويؤدي اليوم امتحان اللغة العربية كفترة أولى 270 طالبا، وفي الفترة الثانية يؤدي 119 طالبا امتحان التربية الدينية.

فيما تتابع الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، تسكين المراقبين ورؤساء اللجان والملاحظين في 24 استراحة منتشرة بمدن المحافظة ومجاورة للجان.