أجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل يرافقه اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح واللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، جولة تفقدية اليوم لمتابعة عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة، ومنها إنشاء كوبريين علويين للسيارات أعلى السكة الحديد بمدينة الحمام بمحافظة مطروح، بإجمالي تكلفة 110 ملايين جنيه.

وأوضح وزير النقل أن طول الكوبري الشرقي يبلغ 530 متر، والغربي 710 أمتار بعرض 9 أمتار، وبلغت نسبة تنفيذهما 30%، ومن المقرر الانتهاء منهما نهاية أبريل 2019.

وأضاف أن الكوبريين سيساهمان في تخفيف الضغط على المزلقان الرئيسي والوحيد داخل المدينة مع خط السكة الحديد ولإمكان غلق المعابر غير الشرعية بأسوار علي جانبي شريط السكة، حفاظا على سلامة المواطنين وسهولة عبور السيارات والمشاه عند كل من شرق المدينة للقادم من برج العرب ومتجه إلى بحري مدينة الحمام وغرب المدينة، ليخدم القادم من الساحل الشمالي مروراً بمدينة الحمام ومتجه إلى طريق برج العرب قبلي، وتحقيق عامل الأمان والسيولة المرورية في الدخول والخروج من المدينة، مع أخذ التوسعات المستقبلية للمدينة في الاعتبار.

ووجه وزير النقل هيئة الطرق والكباري برفع كفاءة مسافة من طريق سيوة مطروح بطول 80 كميلومتر، المرحلة الأولى 30 كيلومتر والثانية 50 كيلومتر، خاصة وأن وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري تقوم بتنفيذ عددا من المشروعات بمحافظة مطروح، مؤكدا نهو مسافة طولها 60 كيلومتر من طريق مطروح إلى سيوة، ورفع كفاءة وسائل الأمان "تخطيط وعلامات إرشادية وعواكس" لمسافة 60 كيلومتر من الضبعة حتى رأس الحكمة بالاتجاه البحري، وجاري تنفيذ نفس المسافة في الاتجاه القبلي، ورفع كفاءة المسافة من الكيلوم 106 إلى الكيلو 130، ومن الكيلو 160 الى الكيلو 210 بطول 50 كيلومتر بطريق العلمين الضبعة.