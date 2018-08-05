عقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، اجتماعين منفصلين بهيئة السكك الحديدية، حيث جاء الاجتماع الأول مع مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية بتشكيله الجديد أما الاجتماع الثاني فكان مع كل مديري المناطق التابعة لهيئة السكك الحديدية بحضور رئيس وقيادات الهيئة.

وتابع الوزير خلال الاجتماعين كل إجراءات الأمن والسلامة الخاصة بمنظومة تشغيل السكك الحديدية، وكذلك جداول التشغيل وأعمال الصيانة الدورية للعربات والجرارات ومعدلات التنفيذ في مشروعات الهيئة المختلفة سواء بالنسبة لمشروع الإشارات أو المزلقانات أو المحطات أو أعمال تجديد السكة.

أكد وزير النقل في بيان صحفي، اليوم، على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية لهذه المشروعات لتحسين وتطوير الخدمة المقدمة للركاب، وشدد الوزير على اتخاذ كافة الإجراءات التي تحقق السلامة والأمان للراكب ووضع ضوابط صارمة للحفاظ على منظومة الأمن والسلامة بالسكك الحديدية.

وأكد عرفات خلال لقائه مع مدير المناطق التابعة لهيئة السكك الحديدية بضرورة تواجد المشرفين في المواقع على على مدار الساعة، وأن يقوم كل مدير منطقة التواجد المستمر في مواقع التشغيل وأن يتم تقديم تقارير دورية عن عن الانضباط في المزلقانات والمحطات والأبراج وغيرها من طوائف التشغيل، مشيرا إلى أن هناك جولات مفاجئة من إدارة المتابعة من الوزارة ستقدم تقارير عن حالة الانضباط في كافة مواقع التشغيل ومدى الالتزام باللائحة التشغيلية للسكك الحديدية.

وأشار الوزير مواجهة التهرب من دفع قيمة التذاكر والاستمرار في عمل الحملات الانضباطية الخاصة بالتحصيل لزيادة العوائد المالية لهيئة السكك الحديدية واستمرار التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة على شبابيك التذاكر، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، والذي يجب أن ترفع خلاله الهيئة درجة الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات للركاب في رحلات الذهاب والعودة.