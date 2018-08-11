قال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن قطاع العمال يمر بظروف صعبة، مشددا على أهمية تكاتف القيادات النقابية من أجل الدفاع عن حقوق عمال مصر.

وأضاف إبراهيم، خلال كلمته بالجمعية العمومية للنقابة العامة لهيئة النقل العام، أنه حرص على حضور فعاليات النقابة العامة لهيئة النقل العام، لأنها تجربة تستحق كل الاحترام والتقدير.

وتابع: "في بداية دورة نقابية جديدة، بقيادات نقابية جاءت بانتخابات نزيهة في إطار قانون التنظيمات النقابية، يجب علينا الوقوف يدا واحدة من أجل عمال نقاباتنا، فبدون كيان واحد لن يكون للعمال منبرا يتحدث باسمهم، ويوصل صوتهم".

ولفت رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، إلى أن عمال نقابتي الغزل والنسيج والنقل العام، معاناتهم مشتركة من أجور هزيلة، موضحا: "عمالنا يشتركون في كونهما هم غم وحرق دم، فحالنا زي بعض، ولذا علينا مسؤولية وطنية، لخدمة العمال وبناء مصر الحديثة".