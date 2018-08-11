استمعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار بلال عبدالباقي، إلى مرافعة ممثل النيابة العامة في قضية رشوة محافظ المنوفية هشام عبدالباسط.

وبدأ ممثل النيابة مرافعته قائلا: "بسم الله الحق شديد العقاب سريع الحساب"، مضيفا: "المتهم الأول هشام، صاحب اليد السفلى والنفس الظمأنة إلى المال الحرام يقود خطاه الشيطان".

وتابع ممثل النيابة أن "المتهم لم يعبأ بعظم الأمانة، الحامل لسلطة الوزراء في محافظته لتحسين خدماتها ولم يستوقفه الواقفون أمام بابه للحصول على حقوقهم، وضاعت في ذمته الأمانات وانتهكت الحريات وتأمر على الأنفس والأموال وعلى حياة البلاد والعباد".

ويُحاكم في القضية أيضًا إلى جانب المحافظ متهمين آخرين هما "عاصم أحمد فتحي"، مقدم الرشوة، و"أحمد سعيد مبارك" الوسيط، والذين أدليا باعترافات تفصيلية.