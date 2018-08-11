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الوطن

مآسي المقدسيات مع أطفالهن الأسرى

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تأجيل محاكمة 74 متهما باقتحام قسم شرطة سمالوط في المنيا

تأجيل محاكمة 74 متهما باقتحام قسم شرطة سمالوط في المنيا

رئيس "قناطر أسيوط الجديدة": هدفنا التحكم في المياه لتوليد الكهرباء

رئيس "قناطر أسيوط الجديدة": هدفنا التحكم في المياه لتوليد الكهرباء

"السكة الحديد" تناشد قائدي المركبات بالالتزام بالتعليمات

"السكة الحديد" تناشد قائدي المركبات بالالتزام بالتعليمات

"كهرباء الوادي الجديد": مد خطوط وتطوير الشبكة بتكلفة 18 مليون جنيه

"كهرباء الوادي الجديد": مد خطوط وتطوير الشبكة بتكلفة 18 مليون جنيه

بالصور| وزير الري يتفقد الاستعدادات النهائية لافتتاح "قناطر أسيوط"

بالصور| وزير الري يتفقد الاستعدادات النهائية لافتتاح "قناطر أسيوط"

"التوعية ببرامج تنظيم الأسرة".. ندوة لصحة الدقهلية في ميت سلسيل

"التوعية ببرامج تنظيم الأسرة".. ندوة لصحة الدقهلية في ميت سلسيل

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السيسي يحقق أمنية أسرة "الطفلة مروة": "باقي على الحلم ساعتين"

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يبدأ غدا.. 5 خطوات لحجز وحدات العاصمة الإدارية الجديدة إلكترونيا

التفاصيل الكاملة لـ"رشوة رئيس حي الهرم": المتهم ينفي والراشون يعترفون

التفاصيل الكاملة لـ"رشوة رئيس حي الهرم": المتهم ينفي والراشون يعترفون

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