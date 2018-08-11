تسجيل الدخول
البرلمان
سياسة
محافظات
أسوان
قنا
سوهاج
أسيوط
المنيا
بني سويف
الفيوم
القليوبية
الدقهلية
كفر الشيخ
البحيرة
الغربية
الشرقية
دمياط
السويس
الإسماعيلية
بورسعيد
جنوب سيناء
شمال سيناء
الإسكندرية
مرسى مطروح
البحر الأحمر
الأقصر
المنوفية
الوادي الجديد
كل أخبار المحافظات
الدولة
العرب و العالم
حوادث
رياضة
المزيد +
منوعات
فن وثقافة
اقتصاد
تحقيقات وملفات
سيارات
مجتمع
الانتخابات
أي خدمة
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
رئيس "قناطر أسيوط الجديدة": هدفنا التحكم في المياه لتوليد الكهرباء
"السكة الحديد" تناشد قائدي المركبات بالالتزام بالتعليمات
"كهرباء الوادي الجديد": مد خطوط وتطوير الشبكة بتكلفة 18 مليون جنيه
بالصور| وزير الري يتفقد الاستعدادات النهائية لافتتاح "قناطر أسيوط"
"التوعية ببرامج تنظيم الأسرة".. ندوة لصحة الدقهلية في ميت سلسيل
نقيب "الغزل والنسيج": "عمالنا والنقل العام يشتركون في الغم وحرق الدم"
اختيارات الوطن
السيسي يحقق أمنية أسرة "الطفلة مروة": "باقي على الحلم ساعتين"
يبدأ غدا.. 5 خطوات لحجز وحدات العاصمة الإدارية الجديدة إلكترونيا
التفاصيل الكاملة لـ"رشوة رئيس حي الهرم": المتهم ينفي والراشون يعترفون
ضيع فى الأوهام عمره: «السيد» تاجر فى الخيش ما نفعش.. سافر إيطاليا ما نفعش
أطفال يتنافسون على لقب «الأشيك».. والجوائز «تاج وسكارف»
«الجيم» يؤدى إلى الاكتئاب
الأكثر قراءة
عاجل| انفجار في مصنع عسكري ببريطانيا وسقوط قتيل
بالصور| حفيد نيلسون مانديلا يحكي تفاصيل 5 أيام في "أم الدنيا": مصر دولة قائدة
الموجي: "حالتي خطرة.. ومرضتش أبيع عود عبدالحليم عشان أنقذ حياتي"
عقوبات أمريكية جديدة على أنقرة.. وخبراء: يوم أسود على الاقتصاد التركي
إنقاذ 26 سائحا بعد غرق لنش سياحي في الغردقة
وصول جثمان شاب مصري توفي داخل مستشفى إيطالي لمطار القاهرة
بالفيديو والصور| ربط 4 كلاب ببعضها البعض وحرقها حية في شبرا
لاعب جودو مصري يهزم إسرائيليا 10-0 ويحصل على فضية بطولة المجر
عاجل| سقوط طائرة أمريكية اختطفها أحد موظفي مطار سيتال
إحالة ملف مقتل رئيس دير أبومقار إلى نيابة استئناف الإسكندرية
ننشر التقرير السنوى لـ«القومى لحقوق الإنسان»: شكاوى الحقوق المدنية والسياسية فى المقدمة.. وانتهاك المواطنة «صفر»
بالفيديو| أول ظهور لـ"إليسا" بعد شفائها من سرطان الثدي
عاجل