بالصور| وزير الري يتفقد الاستعدادات النهائية لافتتاح "قناطر أسيوط"

وزير الري يتفقد الاستعدادات النهائية بقناطر اسيوط قبل افتتاحها

يتفقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري، الاستعدادات النهائية لقناطر أسيوط قبل افتتاحها غدا.

ومن المقرر، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للقناطر غدا الأحد.