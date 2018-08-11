قال الدكتور مجدي شريف رئيس حي الساحل، إنه جار إنشاء وتجهيز دار ضيافة بشارع الترعة بجوار حديقة الترعة لاستضافة المضارين من المواطنين الذين يتم إخلائهم من منازلهم للخطورة الداهمة، وليس لديهم أماكن بديلة، وذلك بمشاركة المجتمع المدني ولحين تسليمهم شقق بديلة عن طريق المحافظة أو عودتهم إلى منازلهم بعد ترميمها.

وأشار الدكتور مجدي شريف، في تصريحات منه، إلى أن هذه الدار سوف تتكون من 10 غرف ومطبخ وحمام رجالي وحمام حريمي وسوف يتم تجهزهم بالأثاث اللازم، وأنه سوف يتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير ثلاث وجبات من الطعام يوميا لهولاء المواطنين خلال فترة إقامتهم.