خصص الدكتور خالد العناني وزير الآثار، 300 ألف جنيه بصفة مبدئية للبدء الفوري في أعمال الحفائر الآثرية بمنطقة مقابر"المير الأثرية" في أسيوط.

وأكد العناني أن الموقع مازال "بكرا"، ومن المتوقع الكشف بداخله عن المزيد من المقابر الآثرية به، كما أمر بعمل خطة لمشروع ترميم وتطوير المنطقة ككل وتوفير المزيد من الخدمات بها للزائرين.

الجدير بالذكر أن هذه المقابر اكتشفها ونشرها علميا خلال القرن الماضي عالم الآثار الانجليزي "أيلواردو بلاكمان"، منها 9 مقابر مفتوحة للزيارة ومن بينها مقبرة الأمير "ني عنج بيبي كم،" كبير كهنة للألهة حتحور في عصر الأسرة السادسة، بها مناظر للصيد رائعة و مقبرة "سنبي" كبير الكهنة المرتلين والذي تحتوي مقبرته علي تصوير رائع لقاع النهر وما به من أسماك وحيوانات بحرية مثل فرس النهر، ومقبرة "أوخ حتب" حاكم الإقليم في الدولة الوسطى وبها مناظر رائعة تصور الأعمال الزراعية وعملية ذبح الحيوانات وتقديم القرابين.