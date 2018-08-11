قال أمير نصيف، المحامي القبطي، إن النيابة العامة في الإسكندرية وجهت تهمة قتل رئيس دير أبو مقار الأنبا إبيفانيوس، للراهب المجرد وائل سعد تاواضروس والذي كان يحمل اسم الراهب "أشعياء المقاري"، أمس الجمعة، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1432 لسنة 2018، وعرضة غدا للتجديد له.

وأضاف "نصيف"، لـ"الوطن"، أنه تنحى عن القضية نظرًا لأسباب شخصية به، ولم يعد يمثل المتهم.

وكان عثر على الأنبا إبيفانيوس يوم 29 يوليو الماضي، مقتولة خارج قلايته -مقر سكنه- بالدير، وتم التحقيق مع 145 راهبًا، قبل أن تجرد الكنيسة الراهب أشعياء المقاري، وبتضييق الخناق عليه اعترف بالجريمة.