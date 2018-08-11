تفتح وزارة التعليم العالي الباب أمام طلاب الشهادات الثانوية الفنية، لتسجيل رغباتهم بموقع التنسيق الإلكتروني، يوم الإثنين المقبل 13 أغسطس 2018.

وتستعرض "الوطن"، خطوات تنسيق الدبلومات الفنية جميع الشعب 3 و5 سنوات، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، وكيفية تسجيل رغبات الطلاب بسهولة، لاختيار الكليات والمعاهد المناسبة لطلاب الدبلومات الفنية "صنايع، تجارة، زراعة، وفنادق".

أولًا: الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام " 3– 5" سنوات:

1- يدخل الطالب على موقع التنسيق من هنا، ويحدد نوع المؤهل (صناعي/ تجاري/ زراعي.. 3 سنوات أو 5 سنوات).

2- يدخل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح.

3- يظهر للطالب بيانا تأكيديا باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح، وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح (نعم).

4- يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح، لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة.

ويمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.

ثانيًا: الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية:

1- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق من هنا، ويحدد نوع المؤهل ثم يدخل رقم الكود الخاص به، وبعد ذلك يدخل الرقم السري الخاص به.

2- يظهر للطالب بيانًا تأكيديًا باسمه الثلاثي ورقم الكود، وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح "الخطوة التالية".

3- يحتفظ الطالب برقم الكود والرقم السري الخاص به لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، ويمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.

4- يسجل الطالب رغباته بنفسه مع مراجعتها وطباعتها، وسيتم الترشيح على آخر تعديل سجله الطالب.