بعد أن بدأت خريطة أفلام عيد الأضحى تتضح بصورة كاملة، بدأ صناع الأعمال السينمائية فى التسويق لأعمالهم، فحرص المخرج ماندو العدل على الاستعانة بنجوم الرياضة من خلال فيلم "البدلة" للفنان تامر حسنى، لاسيما أن فئة كبيرة من الجمهور يهتمون بأخبار الرياضة إلى جانب شعبية تامر حسنى ، ومن هؤلاء النجوم عضو اتحاد الكرة مجدي عبد الغني والإعلامي أحمد شوبير والمذيع تامر أمين والذي يظهر بشخصيته الحقيقة ضمن أحداث العمل.

وعلق الناقد محمود قاسم على فكرة استعانة ُصناع فيلم "البدلة" بنجوم الرياضة قائلاً لـ"الوطن"، إن الجمهور يحب أن يرى نجومه باستمرار سواء نجوم الفن والرياضة، متابعا: "اعتقد أن ذلك نوع من أنواع الدعاية للعمل بالرغم من أن تامر حسنى لا يحتاج إلى تلك النوعية من الترويج لأن لديه قاعدة جماهيرية عريضة تحب أعماله وتنتظر عرضها وظهر ذلك من خلال تحقيقه أعلى إيرادات خلال المواسم السابقة".

وتدور أحداث الفيلم حول أكرم (تامر حسني) الذي يتلقى دعوة لحضور حفلة تنكرية، فيقرر ارتداء زي الشرطة، ما يتسبب في وقوعه في أزمة لانتحاله صفة ضابط شرطة، في الوقت الذي يبحث فيه عن ملف معين فتقع له العديد من المفارقات.

فيلم "البدلة" قصة تامر حسني وسيناريو وحوار أيمن بهجت قمر ومن إخراج محمد العدل وإنتاج وليد منصور، يشارك في بطولته دلال عبد العزيز ومحمود البزاوي ومحمد ثروت وطاهر أبو ليلة.