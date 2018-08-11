حادث إرهابي فاشل، استهدف كنيسة "العذراء" في منطقة مسطرد، التابعة لمحافظة القليوبية، اليوم، أحبطته قوات الأمن بالمحافظة، بعدما تعاملت مع الإرهابي على بعد 200 متر من الكنيسة، وفجر نفسه، ما أسفر عن مصرع عامل بأحد الشركات المجاورة للكنيسة، وإصابة أمين شرطة.

وتستعرض "الوطن" أهم المعلومات عن كنيسة العذراء بمنطقة مسطرد، وأحد الأماكن الأثرية القبطية في القاهرة الكبرى، التي استهدفها الهجوم الفاشل، اليوم:

1- هي أحد الكنائس الأثرية، وواحدة من المحطات التي استقرت بها العائلة المقدسة أثناء رحلتها، فكانت عبارة عن مغارة آنذاك، حسب ما قاله كمال زاخر، المفكر القبطي في تصريحات خاصة لـ"الوطن".

2- الكنيسة في الأصل مغارة، احتمت بها العائلة المقدسة واتخذته مأوى لفترة طويلة، وذلك حسب ما جاء خلال برنامج "بين السطور" على قناة "on live".

3- يتواجد بالكنيسة البئر المقدس على يسار مدخل الكنيسة، والذي ارتوت منه العائلة المقدسة وأصبح مزارا رسميا للجميع، حيث أن مياهها لا تنضب وما زالت متواجدة حتى الآن.

4- على مر السنوات أصبحت المغارة معبدا يهوديا، اكتشفه البابا غبريال الأول، ومع دراسات عديدة له أثبت أنها محطة للعائلة المقدسة، وتم إنشاء الكنيسة.

5- يعود تاريخ إنشاء الكنيسة إلى القرن الرابع الميلادي، وتعرضت للهدم أكثر من مرة حتى بنيت عام 1182 في عهد البابا غبريال.

6- تتكون الكنيسة من صحن يضم في داخله الهياكل الثلاثة والمغارة.

7- الهياكل الثلاثة، الأوسط باسم العذراء، يعلوه أربع صور لأربعة ملائكة تتوسطهم صورة العذراء، وأربع صور للإنجيليين الأربعة، والهيكل القبلي بإسم الشهيد العظيم مارجرجس، والهيكل البحري باسم يوحنا المعمدان، وأمام كل منهما حامل أيقونات يرجع تاريخه لسنة 1145.

8- تحتفل الكنيسة، سنويا، بتذكار دخول الرب يسوع المسيح والعائلة المقدسة إلى أرض مصر، بالإضافة لعيد عيد تكريسها على يد البابا غبريال.

9- تضم الكنيسة عدد من الصور الأثرية النادرة التي يرجع تاريخها إلى 350 عاما، مثل أيقونة "دخول العائلة المقدسة"، والقديسة العذراء، صور الأنبا بشاى والأنبا بيشوى والأنبا شنودة وأبو مقار.

10- في الفترة من 7 إلى 21 أغسطس، تحتفل الكنيسىة بمناسبة صوم السيدة العذراء، بحضور الآلاف من الأقباط مصليين في المغارة، ويشربون من ماء البئر المقدس، حسب ما أشار إليه جمال أسعد، المفكر القبطي لـ"الوطن".