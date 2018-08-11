قال الإعلامي شريف نور الدين، إنه جار حاليًا التحضير للموسم الجديد، من برنامج "أون سكرين" الذي يُعرض عبر قناة "ON E"، ومن المفترض انطلاقه مطلع شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح "نور الدين"، لـ"الوطن"، أن الموسم الجديد، إلى جانب اعتماده على إجراء لقاءات مع الفنانين النجوم وصُنّاع السينما، سيعتمد أيضًا على عمل حوارات مع النجوم الشباب، والنجوم الذين انطلقوا من رحم "السوشيال ميديا"، صار لهم جمهورًا، ومن الواجب تسليط الضوء عليهم.

وتابع الإعلامي، أن محتوى "أون سكرين"، سيهتم أيضًا بالجانب الموسيقي والغناء، بجانب التركيز على أخبار السينما والدراما، لافتًا إلى أن برنامجه "بحب السيما"، الذي يُذاع عبر "ميجا FM"، سيشهد شكلًا جديدًا، خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع انطلاق الخريطة البرامجية الجديدة للإذاعة.