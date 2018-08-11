قرر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، تخفيض تنسيق المرحلة الثانوية من 228 درجة إلى 225 درجة، استجابة منه لرغبات أولياء الأمور.

وشدد محافظ الغربية على مديرية التربية والتعليم في الغربية على تسهيل إجراءات القبول، والتقديم للمدارس خلال الأيام المقبلة، والإدلاء بأي استفسارات بشأن هذا الموضوع.

وأوضح محافظ الغربية، أن النزول بالتنسيق جاء تحقيقًا لرغبة أولياء الأمور، وكذا بعد المتابعة الدورية للمدارس الثانوية على مستوى المحافظة، مؤكدا أن هذا العام سيشهد عددا من الإنجازات في قطاع التعليم من إنشاءات وتطوير لعدد من المدارس وكذا دعم المدارس بأحدث الأجهزة، مشيرا إلى أننا نعمل جاهدين للنهوض بالعملية التعليمية والقضاء على الفترات وكثافة الفصول.