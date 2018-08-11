قال طارق جميل سعيد، محامي معاون مباحث المقطم المتهم بقتل محمد عبدالحكيم، الشهير بـ"عفروتو"، إن النيابة العامة ذكرت في مرافعتها بالقضية وقائع مغلوطة، حسب قوله.

وطلب "سعيد"، من المحكمة خلال جلسة اليوم الاحتفاظ بحقه القانوني في الرد على تلك النقاط التي وردت في مرافعة النيابة العامة، ورفعت المحكمة الجلسة لإصدار القرار.

وعقدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم، جلسة محاكمة معاون مباحث قسم المقطم، وأمين شرطة المتهمين بقتل الشاب محمد عبدالحكيم، الشهير بـ"عفروتو"، بقسم شرطة المقطم.

ووجهت النيابة للمتهمين، تهمًا بأنهما في 5 يناير الماضي، ألقيا القبض على محمد عبدالحكيم "عفروتو" في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح للقبض على ذوى الشبهة بأن قاما باستيقافه وضبطه دون سند إجرائي مشروع وعذباه بدنيا وتعديا عليه ضربًا وصفعًا بالأيدي حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.