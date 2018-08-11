تعرف على عقوبة المتهم بحرق "كلاب شبرا": السجن عام وغرامة 200 جنيه

"السجن عام وغرامة 200 جنيه" عقوبة ينتظرها المتهم في واقعة كلاب منطقة شبرا- حسب خبراء القانون- التي عُثر عليها متفحمة ومربوطة، حسب الصور المتداولة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والتي التقطها أحمد مصطفى أمام المدرسة التجارية الفنية خلال قيادة سيارته.

"الواقعة تأتي ضمن جريمة قتل الحيوانات، وتعتبر جنحة" حسبما أوضح الدكتور أحمد الجنزوري، المحامي، مضيفًا أن المادة 355 و357 من قانون العقوبات تنص على حبس المدان بهذه الجريمة مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأضاف "الجنزوري"، لـ"الوطن"، أنه لابد من معرفة ملابسات الواقعة، وهل هي بهدف ترويع وتخويف المواطنين أم لا، مؤكدًا أنه في هذه الحالة تضاف عقوبة أخرى للمتهم.

فيما قال شوقي السيد، الفقيه الدستوري، لـ"الوطن" إن ما حدث عبارة عن تحريض على ارتكاب جريمة، والتي يصل عقوبتها إلى السجن.

كانت الإعلامية منة فاروق، عرضت في برنامج "مساء دريم" المذاع عبر فضائية "دريم" صورة بشعة لأربعة كلاب مربوطة بعد قتلها حرقًا بمنطقة شبرا.