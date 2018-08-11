بالفيديو والصور| ربط 4 كلاب ببعضها البعض وحرقها حية في شبرا

عرضت الإعلامية منة فاروق في برنامج "مساء دريم" المذاع عبر فضائية "دريم" صورة بشعة لأربعة كلاب مربوطة وقتلت حرقًا بمنطقة شبرا.

وقال أحمد مصطفى الذي التقط هذه الصورة إنه فوجئ بهذا المنظر أمام المدرسة الفنية التجارية بشبرا أثناء قيادته لسياراته.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج أنه وقف لاستطلاع الأمر فوجد 4 كلاب مربوطة ببعضها البعض، وتم قتلها حرقًا وذلك في منتصف الشارع.

وأبدى مصطفى استغرابه واستنكاره لهذا المنظر البشع وهذه القسوة التي قتلت الحيوانات بهذه الطريقة، مشيرًا إلى أنه لم يعرف ملابسات قتل هذه الحيوانات.