قال مصدر أمني إنه جرى نقل أشلاء جثة الإرهابي الذي حاول تفجير كنيسة "العذراء" بمسطرد إلى مستشفى ناصر العام، لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنه.

وذكر شهود عيان بموقع تفجير الانتحاري أعلى كوبري مسطرد للمشاة أن الإرهابي كان يرتدي ملابس عامل بشركات البترول حتى لا يلفت نظر قوات الأمن في محيط الكنيسة إلا أنه وقبل أن يصل إلى الكنيسة شاهد القوات فارتبك وتأخر في الوصول لهدفه فانفجر الحزام به وحوله إلى أشلاء أعلى الكوبري.

وقال القمص عبد المسيح بسيط، كاهن كنيسة "العذراء" بمسطرد، إن الانفجار حدث على الكوبري المواجه للكنيسة قبل محاولته التسلل وسط الأقباط المحتفلين بمولد "العذراء" بكنيسة السيدة العذراء، مشيرًا إلى أن الانتحاري تنكر في زي عامل بشركة مقاولات لكن يقظة قوات الأمن المكثفة لتأمين المنشآت الحيوية والمهمة أجبرته على التراجع مما أسفر عن انفجار الحزام الناسف فيه قبل القبض عليه.

وقال مصدر أمني إن انتحاري يرتدي حزام ناسف فجر نفسه أعلى كوبري مسطرد الجديد بالقرب من كنيسة العذراء بشبرا الخيمة ما أسفر عن مقتله.

وأكد المصدر الأمني أن الإرهابي كان في طريقه للتسلل وسط الأقباط المحتفلين بمولد "العذراء" بكنيسة السيدة العذراء بشبرا لتفجير نفسه وسط أكبر حشد من الأقباط، لكن التشديدات الأمنية بمحيط الكنيسة دفعته للتراجع إلى أعلى كوبري مسطرد وفجر نفسه على الكوبري ولقى مصرعه على الفور.