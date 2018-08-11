انتقل فريق من النيابة العامة بشبرا الخيمة إلى مكان حادث انفجار محيط كنيسة العذراء بشبرا الخيمة لمعاينة جثة الإرهابي وعمل معاينة تصويرية لمكان الحادث وطلبت النيابة من أجهزة البحث الجنائي فحص المكان جيدًا وعما إذا كان في كاميرات مراقبة بالشارع وفحصها بعد التحفظ عليها وسؤال شهود العيان وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وقال مصدر أمني إنه في حالة العثور على كاميرات مراقبة في المكان سيجرى من خلالها التوصل إلى عما إذا كان الإرهابي متفجر كان بصحبته آخرين من عدمه كان.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد قيام إرهابي بتفجير نفسه بالقرب من كنيسة العذراء بمسطرد وتحوله إلى أشلاء ولا توجد أي إصابات بين المارة.

انتقل على الفور اللواء علاء فاروق، مدير المباحث وفريق من الأمن الوطني وخبراء المفرقعات وتبين وجود أشلاء جثة لشخص ذكر لم يتم التعرف على شخصيته.