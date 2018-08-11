تفقدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، اليوم، حديقة الحيوان بالجيزة للوقوف على استعدادات الحديقة والاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال زوار عيد الأضحى فيما تقرر منع الإجازات لجميع العاملين بالحديقة خلال فترة العيد، والمسطحات الخضراء وحظائر الحيوانات بالحديقة والطرق والبرك ونافورات المياه ودورات المياه.

وأكدت "محرز" فى تصريحات صحفية على هامش الجولة فتح جميع منافذ بيع تذاكر الدخول منذ السابعة بعدد 9 منافذ وزيادة أعداد العاملين بها لتسهيل عملية دخول زوار الحديقة ولمنع التكدس أمام أبواب الدخول.

وأشارت نائب الوزير، إلى التنسيق مع محافظة الجيزة ومديرية الأمن ومرفق الإسعاف بالجيزة لمواجهة أي طارئ، ولتوفير المزيد من قوات الأمن لتأمين الحديقة وزوارها أثناء فترة العيد.

واستمعت "محرز" خلال جولتها لعدد من زوار الحديقة، وأكدوا حدوث تغيير في المظهر الجمالي للحديقة وأن هناك تطورًا ملحوظًا في الخدمات بالحديقة، وأثناء حوارها تقدمت إحدى الزائرات بشكوى بوجود رائحة كريهة بجانب الباب رقم 4 أو الباب رقم 5، وعلى الفور توجهت نائب الوزير إلى الموقع المذكور وتبين عدم صحة الشكوى.

وبمتابعتها أثناء الجولة لاحظت "محرز" زيادة عدد سلات القمامة لتغطي أرجاء الحديقة كافة، وتوفير العديد من صناديق متحركة لنقل القمامة وعدم تكديسها، وذلك حفاظًا على البيئة والمظهر العام.

وردًا على سؤال لأحد الصحفيين عن دورات المياه وأعدادها ونظافتها – أجابت "محرز" أنه تم تأهيل دورات المياه بالحديقة بالإضافة إلى تزويد الحديقة بدورات مياه متنقلة أثناء فترة العيد، كما أنه تم إقامة دورات مياه لخدمة زوار الحديقة من متحدي الإعاقة.

وأشارت "محرز" إلى تزويد أبواب الدخول ببوابات إلكترونية وأجهزة لكشف المعادن حفاظًا على أمان الزوار.

بالإضافة إلى أن شركة الأمن الجديدة بالحديقة توفر عاملين من الجنسين على بوابات الدخول وأرجاء الحديقة بالتعاون مع الشرطة المدنية وكذلك الشرطة النسائية.

ووجهت "محرز" بزيادة عدد اللافتات الإرشادية لتسهيل حركة الزوار داخل الحديقة، وتقدمت بالشكر لنادي روتاري لدعمه في تنمية الحديقة.

وخلال جولتها التقت "محرز" بعدد من طلاب كلية الآثار واصطحبتهم في جولة داخل المتحف وقد وجهت "محرز" المسؤولين بالتعاون مع كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لنشر الوعى البيئى بين الجمهور والتعريف بدور الحديقة الترفيهي والثقافي للحفاظ على الحياة البرية.

ناشدت "نائب الوزير" في نهاية جولتها المواطنين من زوار حديقة الحيوان بالمساعدة في الحفاظ على الحديقة خصوصًا وأن إدارة الحديقة زودت الحديقة بسلات قمامة وتم دهانها باللون الأصفر ليكون ظاهرًا ومميزًا لرواد الحديقة.