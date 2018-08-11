قال الدكتور حسام مغازي، وزير الري الأسبق، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، قناطر أسيوط الجديدة، غدا، يعيد إلى الأذهان افتتاح قناطر محمد علي (القناطر الخيرية).

وأضاف المغازي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، أن قناطر أسيوط القديمة أُنشأت منذ عام 1898 وعمرها الافتراضي انتهى، مشيرا إلى أن تكلفة قناطر أسيوط الجديدة تصل إلى 6 مليارات جنيه، لخدمة ما يقرب من مليون مزارع بمحافظات الصعيد.

وأضاف المغازي، أن قناطر أسيوط الجديدة ستوفر 100 مليون جنيه سنويا عن طريق توليد الطاقة النظيفة عبر القناطر، لافتا إلى أن الكوبري العلوي الذي أُنشأ أعلاها سيسهل حركة المرور.