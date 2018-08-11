عقد اليوم الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، اليوم، لقاءً مع إدارة وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، لمناقشة آليات تطوير خدمات علاج أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وحضر اللقاء كل من الدكتور مصطفى عبدالخالق، عميد كلية الطب، والدكتور سامر عاشور، مدير وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس، وكلاً من الدكتور أحمد فكري، بكلية العلوم، والدكتور معتز بالله حسن، بتعليم صناعي، أعضاء بصندوق وحدة علاج هيئة التدريس.

وناقش الدكتور أحمد عزيز، خلال اللقاء عدة محاور، منها توفير مكان مناسب للوحدة ليشمل مقر إداري وجناح مناسب لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ومناقشة آليات توفير الأدوية من خلال طرح عملية للتعاقد مع الصيدليات الكبرى وشركات الأدوية لتوريد الأدوية المطلوبة، للتغلب على مشكلة نقص الأدوية، إلى جانب مناقشة آليات التعاقد مع الأطباء لتوفير الخدمات العلاجية لأعضاء هيئة التدريس، والتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بتقديم الخدمة الطبية المناسبة لاعضاء هيئة التدريس وأسرهم بعيادتهم الخاصة.

وفِي نهاية اللقاء ناقش رئيس الجامعة طرق زيادة الموارد المالية لتطوير وتحسين العمل داخل الوحدة لتقديم خدمة طبية أفضل.