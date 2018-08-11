توجه الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط بالتهاني للطلاب والعاملين كافة بالجامعة من إداريين وأعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم ولخريجي الجامعة بكل التهاني بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وشدد دعدور، على أهمية العمل بالجامعة بكل جدية دون تراخ والاستمرار في العمل على تيسير أمور الخريجين والمستجدين وشؤون الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين الإداريين دون تأجيل أو إرجاء حتى آخر ساعة و لحين موعد إجازة عيد الأضحى التي ستحدد الجهات المعنية أيامها.

وثمنت إدارة الجامعة الجهد المبذول من الجميع وعملهم بأقصى طاقة رغم الأجواء الحارة وتلاحم المهام الكبيرة، رغم قلة عدد العاملين الإداريين.