عقد اليوم مجلس جامعة دمياط، اجتماعا طارئا بجلسته الطارئة بقاعة الاجتماعات بحرم الجامعة برئاسة السيد محمد دعدور، وناقش المجلس الدراسات والمشروعات البحثية التي من الممكن أن تخدم المجتمع في عديد من الموضوعات قصيرة المدى وطويلة المدى مثل (الاستفادة من المخلفات الزراعية – العادات والأنماط الغذائية – ترشيد المياه – استخدام تكنولوجيا النوافذ – جودة التعليم – التخطيط الاستراتيجي – الاشغال الفنية والشعبية).

كما وجه دعدور الأقسام العلمية بالكليات بمراعاة إدراج تلك الموضوعات بخططها البحثية بحسب تخصص كل قسم ووجه بتطوير حضانة الإبداع والابتكار بالجامعة "تايكو" لتقديم الدعم اللازم للشباب المبدعين في كل المجالات.

وأشاد وزير التعليم العالي ببطولة الكرة الشاطئية للجامعات، موجها الشكر لقطاع شؤون التعليم والطلاب وكلية التربية الرياضية لحسن التنظيم.

كما أمر الوزير بعقد دورات تدريبية للعاملين بالإدارة العامة للشؤون الهندسية في أعمال الصيانة والمشروعات التي تنفذها الجامعة ويكون ذلك من خلال كلية الهندسة بالجامعة.

ووافق مجلس الجامعة على نقل الدكتور محمد عبد المقصود محمد، المدرس بقسم القانون التجاري بكلية الحقوق جامعة المنصورة للعمل بكلية الحقوق بالجامعة، والموافقة على بدء الدراسة برنامجي برنامج چيولوچيا البترول والتعدين، وبرنامج التكنولوچيا الحيويه للعام الجامعي 2018/2019.

كما وافق على صرف مكافأة قدرها 750 جنيها لجميع العاملين الإداريين بالجامعة نظرا للجهد الكبير الذي بذل في الفترة السابقة ومضاعفة الطاقة ونتج عن ذلك زيادة الكليات بالجامعة بحجم 40% تقريبا وإضافة خمسة برامج خاصة جديدة وغيرها، واعتماد المبالغ المخصصة للصيانة العاجلة لكليتي الآداب والفنون التطبيقية بحوالي 700 ألف جنيه واعتماد قواعد المكافآت والحوافز والإثابة بالجامعة للعام الجامعي 2018/2019 مع اعتماد لائحة البرامج الدراسية المتكاملة الخاصة.

كما جرى الموافقة على استخراج أمر دفع بمبلغ (529.760 جنيه) لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء نظير توصيل التيار الكهربائي بصفة مؤقتة لتغذية طلبات الإطفاء بالجامعة.

كما وافق دعدور على رفع كافة النماذج المطلوبة من الطلاب للالتحاق بالمدن الجامعية على الموقع الإلكتروني للجامعة، وذلك في ضوء توجيهات الدولة وتوجيهات رئيس الجامعة بتوفير النفقات وترشيد الاستهلاك حيث جرى توفير 5000 جنيه قيمة تكاليف طباعة ملف تقديم الطلب للإقامة بالمدن الجامعية.