قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن الشائعات ظاهرة دولية لها مدارس كثيرة، موضحًا أن كثير من المواقع الأمريكية والإسرائيلية تنشر الكثير من الأخبار المضللة التي غالبًا ما تكون لها درجات مصداقية مختلفة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الهدف من نشر الشائعات هو ضرب القيم والمؤسسات في المجتمعات المستهدفة.

وتابع أن الشائعات تنتشر بشكل أكبر في المجتمعات التي تزداد فيها نسبة الأمية وانعدام الثقافة.

وأردف: "مناعة الدولة الوطنية تتعامل مع الشائعات بجزء من الارتكان لمعطيات الأمر الواقع، فمصر لديها مؤسسات راسخة ونسيج مجتمعي متماسك وبالتالي فإن لديها مناعة وطنية تمكنها من مواجهة الشائعات".