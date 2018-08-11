كشف مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وتنظمه جمعية "كتاب ونقاد السينما" برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة وبرعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، عن أفيش دورته الـ34 المقامة خلال الفترة من 3 إلى 9 أكتوبر المقبل، وتتصدره صورة الفنانة الكبيرة نادية لطفي التي تحمل اسمها الدورة الـ34.

وأعربت الفنانة نادية لطفي، عن سعادتها البالغة بالأفيش الذي أهداها رئيس المهرجان الأمير أباظة نسخة منه، مؤكدة أن تكريمها في مهرجان الإسكندرية مبادرة طيبة متمنية للدورة الجديدة النجاح.

وصمم الأفيش الفنان السكندرى أحمد الباز، حيث مزج بين عناصر تمثل تاريخ الإسكندرية ومنها تمثال السلسلة، ونجمة الدورة الفنانة الكبيرة نادية لطفي.