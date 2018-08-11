قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إن جولات الأزهر في دول العالم هدفها تصحيح الصورة المشوهة للإسلام لدى البعض بسبب ما يفعله الإرهابيون، مشيرًا إلى أن "الأزهر يتبني الخطاب الوسطي، ونحرص على نقل تلك الرؤية في زياراتنا للخارج".

وأضاف في مداخلة لبرنامج "رأي عام" على قناة "ten"، مساء اليوم، أن "جولات الأزهر تهدف لتأكيد براءة كل الأديان من العنف والإرهاب، والتقيت رئيس دولة البرازيل، وكبار المسؤولين، ونقلت لهم رؤية الأزهر للإسلام وعملنا على تصحيح أي مفاهيم مغلوطة".

وتابع وكيل الأزهر الشريف، أن "هناك قدرًا كبيرًا من التسامح والتعايش بين مواطني البرازيل، وجميع الديانات تعامل بشكل طيب، وكل المؤسسات الإسلامية في البرازيل أوضحت لنا تلك الصورة".