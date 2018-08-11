قال المستشار عماد أبو هاشم، قيادي سابق بجماعة الإخوان الإرهابية، وأحد المنتمين السابقين لما يسمى بحركة قضاة من أجل مصر، إن جماعة الإخوان الإرهابية متحكمة في "المجلس الثوري".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء اليوم، أن الإخوان تنفق على المجلس والانتخابات التي يجريها وخصوصًا انتخابات مجلس الشورى، مشيرًا إلى أن الجماعة تمول المجلس من تركيا.

وتابع أبو هاشم: "الإخوان يحاولون استخدام بعض الشخصيات المدنية في ما يسمى بالمجلس الثوري لتمرير ونشر أفكارهم الإرهابية".

وأردف القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية: "الإخوان حاولوا تجنيدي في المجلس الثوري لكني رفضت".