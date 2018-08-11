قال المستشار عماد أبو هاشم، قيادي سابق بجماعة الإخوان الإرهابية وأحد المنتمين السابقين لما يسمى بحركة قضاة من أجل مصر، إن الفريق مستدعى سامي عنان كان على اتصال بجماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه علم باتصال عنان بالإخوان من خلال أحد القيادات بالجماعة الإرهابية، مؤكدا أن جماعة الإخوان حاولت ممارسة النشاط السياسي والوصول إلى السلطة مرة أخرى من خلال بعض الشخصيات العامة، من بينها الفريق مستدعى سامي عنان، بعدما انتفضت ضدها جموع الشعب المصري في ثورة 30 يونيو.