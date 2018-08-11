تسجيل الدخول
البرلمان
سياسة
محافظات
أسوان
قنا
سوهاج
أسيوط
المنيا
بني سويف
الفيوم
القليوبية
الدقهلية
كفر الشيخ
البحيرة
الغربية
الشرقية
دمياط
السويس
الإسماعيلية
بورسعيد
جنوب سيناء
شمال سيناء
الإسكندرية
مرسى مطروح
البحر الأحمر
الأقصر
المنوفية
الوادي الجديد
كل أخبار المحافظات
الدولة
العرب و العالم
حوادث
رياضة
المزيد +
منوعات
فن وثقافة
اقتصاد
تحقيقات وملفات
سيارات
مجتمع
الانتخابات
أي خدمة
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
"يسكنه الشبح بولاه".. قصة منزل "ليندن هيل"
اليوم الأول لـ «ملاحق» الثانوية: 4 حالات غش بالمحمول والبلوتوث فى امتحانى اللغة العربية والتربية الدينية
الدالي: متبرع سدد 1.7 مليون جنيه لاستكمال بناء مدرسة الرؤية في أكتوبر
إخواني سابق: قيادات الجماعة أخفت موعد "فض رابعة" عن المعتصمين
إزالة 4 تعديات على الأراضي الزراعية في دمياط
500 جنيه مكافأة للعاملين بجامعة طنطا بمناسبة عيد الأضحى
اختيارات الوطن
"حرق وتعذيب".. حكايات قتل الكلاب بالسم والنار والمسامير في مصر
10 حقائق عن قناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح السيسي لها غدا
"درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 36".. توقعات حالة طقس الأحد
تعرف على عقوبة المتهم بحرق "كلاب شبرا": السجن عام وغرامة 200 جنيه
هل أثرت قرارات أردوغان في ولايته الثانية على انهيار الليرة التركية؟
التفاصيل الكاملة لواقعة مقتل شاب في مصحة لعلاج الإدمان بحدائق الأهرام
الأكثر قراءة
الموجي: "حالتي خطرة.. ومرضتش أبيع عود عبدالحليم عشان أنقذ حياتي"
عقوبات أمريكية جديدة على أنقرة.. وخبراء: يوم أسود على الاقتصاد التركي
بالفيديو والصور| ربط 4 كلاب ببعضها البعض وحرقها حية في شبرا
بالصور| حفيد نيلسون مانديلا يحكي تفاصيل 5 أيام في "أم الدنيا": مصر دولة قائدة
عاجل| انفجار في مصنع عسكري ببريطانيا وسقوط قتيل
إنقاذ 26 سائحا بعد غرق لنش سياحي في الغردقة
راعي "عذراء مسطرد" يكشف تفاصيل محاولة تفجير الكنيسة
عاجل| سقوط طائرة أمريكية اختطفها أحد موظفي مطار سيتال
لاعب جودو مصري يهزم إسرائيليا 10-0 ويحصل على فضية بطولة المجر
عاجل| تضارب الأنباء حول طائرة أقلعت دون إذن من مطار سيتال بأمريكا
وصول جثمان شاب مصري توفي داخل مستشفى إيطالي لمطار القاهرة
عاجل| ميكانيكي يسرق طائرة من مطار سيتال ويقلع بها دون إذن قبل تحطمها
عاجل