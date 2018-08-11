قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد مقابلته لنظيره الكوري الشمالي، كيم جونج أون، أشار إلى أن المحادثات كانت ناجحة، دون تحديد أي نجاح بشأنها، معقبًا: "محدش في العالم عارف إيه اللي حصل بين ترامب، وجون كيم الزعيم الكوري الشمالي".

وأضاف "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء اليوم، أنه لا أحد يعلم طبيعة الاتفاق "الأمريكي- الكوري الشمالي" حول الملف النووي، وهذا جزء من غموض قضايا العالم المعاصر، متسائلًا عن حقيقة موافقة الزعيم الكوري الشمالي على وقف تخصيب اليورانيم من عدمه.