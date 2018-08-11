توقع الإعلامي أحمد موسى، فرض الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات اقتصادية إضافية على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأسرته.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج "على مسؤوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن أردوغان حاول استرضاء واشنطن، لكن الأخيرة رفضت، قائلا: "أردوغان قدم فروض الولاء والطاعة لأمريكا، لكنها رفضت، وأصرت على مطالبها بشان الإفراج عن بعض معتقليها في تركيا".

وضاعفت الولايات المتحدة الأمريكية، التعريفة الجمركية، على واردات الصلب والألومنيوم التركية، على خلفية رفض أنقرة الإفراج عن "قِسّ أمريكي" محتجز لديها.