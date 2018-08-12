قيادي منشق للإخوان: "هياتم ملاك بالنسبة لكم"

قال المستشار عماد أبوهاشم، أحد المنشقين عن جماعة الإخوان الإرهابية، إن خطاب الجماعة تكفيري استعلائي، موضحًا أن أعضاءها تلفظ أي شخص لا ينتمي إليها ولا يدين بالسمع والطاعة لمرشدها، لافتًا إلى أنهم "يشمتون في أي فرد لا ينتمي إلى جماعتهم".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن "الإخوان أساءوا للفنانة الراحلة هياتم وشمتوا في موتها بسبب موقفها الداعم للرئيس السيسي كما أنها كانت راقصة استعراضية"، معلقًا: "هياتم مكنتش بترقص في ملهى مكتوب عليه الإسلام هو الحل زيكم، ومكنتش بترقص زيكم وبتقول الرقص على المذاهب الأربعة زيكم".

وتابع: "لو هي بتكسب فلوسها من الرقص، فأنت بتكسب فلوسك من بيع الجنة، هي ملاك بالنسبة لكم".